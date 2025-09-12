Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Schwedische EU-Ministerin will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 17:40 durch Sanjo Babić
Die schwedische EU-Ministerin Jessica Rosencrantz verlangt nach den Vorfällen in Polen mit russischen Drohnen ein konsequentes Vorgehen der Europäischen Union gegen die Schattenflotte Russlands. Das geplante 19. Sanktionspaket der EU müsse Maßnahmen gegen diese Schiffe enthalten.

"Wir müssen uns auf ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland einigen, das sowohl dessen Energieeinnahmen als auch diejenigen betrifft, die die Schattenflotte ermöglichen", sagte Rosencrantz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Man dürfe die russische Kriegswirtschaft nicht weiter unterstützen.

Mit Blick auf die in Polen entdeckten Drohnen sagte Rosencrantz, dass man dies sehr ernst nehme. "Es ist völlig inakzeptabel, dass der polnische Luftraum verletzt wurde." Russland sei eine Bedrohung für die Sicherheit Europas. Man habe sich zwar auf neue Nato-Verteidigungsausgaben verständigt, sagte Rosencrantz. "Jetzt müssen wir den Worten Taten folgen lassen und diese Investitionen tätigen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

