Russischer Senator: Bekommt Kiew westliche Flugzeuge, werden diese in wenigen Monaten zerstört

Die russische Luftabwehr werde in der Lage sein, die westlichen Flugzeuge, sollten sie an die Ukraine geliefert werden, in zwei bis drei Monaten zu zerstören, sagte Wiktor Bondarew, der Vorsitzende des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses des russischen Föderationsrates, im Gespräch mit TASS. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Senator erklärte im Interview: "Lassen Sie liefern. Unsere Luftabwehr funktioniert hervorragend. Alles, was geliefert wird, werden wir binnen der nächsten zwei bis drei Monate unschädlich machen. Sie müssen imstande sein, sie zu bedienen, dafür brauchen sie auch etwa sechs Monate oder ein Jahr." Quelle: RT DE