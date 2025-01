Schallenberg wird Interimskanzler in Österreich

In Österreich soll bis zur Bildung einer neuen Regierung übergangsweise Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) das Kanzleramt übernehmen. Das berichten am Mittwoch mehrere österreichische Medien übereinstimmend.

Offiziell soll die Personalie demnach im Laufe des Tages bestätigt werden. Schallenberg soll das Amt offenbar am Freitag vom bisherigen Amtsinhaber Karl Nehammer (ÖVP) übernehmen, der nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und Neos seinen Rücktritt angekündigt hatte. Wie lange Schallenberg das Kanzleramt innehaben wird, ist noch unklar. Es hängt vor allem davon ab, wie die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP zur Bildung einer Regierung verlaufen. Bei einem erfolgreichen Abschluss dürfte FPÖ-Chef Herbert Kickl Regierungschef werden.



Für Schallenberg sprach, dass er schon einmal Bundeskanzler war. Er hatte das Amt am 11. Oktober 2021 nach dem damaligen Rücktritt von Sebastian Kurz übernommen und am 6. Dezember 2021 an Nehammer übergeben. Davor und danach war er Außenminister.

Quelle: dts Nachrichtenagentur