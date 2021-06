China gibt zwei massive Öl- und Gasfunde im Nordwesten des Landes bekannt

Chinesische Gas- und Ölunternehmen haben zwei neue Vorkommen entdeckt. Dies verkündete der staatliche Energiekonzern China National Petroleum Corporation. Eine der Lagerstätten könnte mit einer Milliarde Tonnen Öl das größte Ölfeld des Landes darstellten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "China hat zwei neue Lagerstätten mit rund zwei Milliarden Tonnen Schieferöl und -gas entdeckt. Dies teilte der staatlich kontrollierte Energiekonzern China National Petroleum Corporation (CNPC) mit.

Eins der Vorkommen wurde im Fuman-Ölfeld entdeckt, einer wichtigen Region für die Erdölförderung im Tarim-Becken im Nordwesten Chinas in der Autonomen Region Xinjiang. Es enthält Berichten zufolge in sehr großer Tiefe schätzungsweise eine Milliarde Tonnen an Öl und Gas.

Mit einer Bohrtiefe von fast 8.500 Metern und einer Test-Ölsäule von 550 Metern stellt die Lagerstätte neue Rekorde für die tiefste Ölproduktion und die höchste Ölsäule des Beckens auf und markiert die größte Entdeckung von Öl in diesem Gebiet seit einem Jahrzehnt. Es wird erwartet, dass bis ins Jahr 2025 hieraus jährlich vier Millionen Tonnen Öl und 1,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert werden.

Das Ölfeld gilt als eines der am schwierigsten zu bearbeitenden Gebiete der Welt, da die meisten Reserven etwa 8.000 Meter unter der Erdoberfläche liegen. Nach mehreren Entdeckungen im Jahr 2015 stieg die jährliche Produktion in diesem Gebiet von etwa 30.000 Tonnen auf 1,52 Millionen Tonnen im Jahr 2020, mit einer geschätzten Produktion von etwa zwei Millionen Tonnen ab Anfang 2021. Ein weiteres Vorkommen im Ordos-Becken, ebenfalls im Nordwesten Chinas, soll Schätzungen zufolge eine Milliarde Tonnen Schieferöl umfassen, was es laut CNPC zum größten Schieferölfeld des Landes macht.

Entdeckt wurde das Vorkommen von Changqing Oilfield Co, einem Tochterunternehmen von CNPC, und ist eine von mehreren großen Entdeckungen der vergangenen drei Jahre. Vor zwei Jahren entdeckte das Unternehmen ein Vorkommen mit 359 Millionen Tonnen Schieferöl in der Region Qingcheng in der nordwestlichen Provinz Gansu. Changqing konnte die Reichweite seiner Exploration in den vergangenen Jahren deutlich ausweiten. Der jüngste Milliarden-Tonnen-Fund ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der chinesischen Öl- und Gasexploration.

