USA: Demokratischer Präsidentschaftskandidat beschuldigt CIA des Mordes an John F. Kennedy

Der gegen den Amtsinhaber Joe Biden bei den internen Vorwahlen der US-amerikanischen Demokraten antretende Nachfahre von Robert F. Kennedy gleichen Namens macht weiter Schlagzeilen: In einem Radiointerview hat er sich davon überzeugt gezeigt, dass es die CIA war, die 1963 den Präsidenten John F. Kennedy ermordet hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die CIA steckte hinter der Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy Jr. im Jahr 1963 und war wahrscheinlich auch an der Ermordung von US-Justizminister Robert F. Kennedy im Jahr 1968 beteiligt, behauptete der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. am Sonntag in einem Interview mit dem WABC-Radiomoderator John Catsimatidis.

"Es gibt überwältigende Beweise dafür, dass die CIA an der Ermordung [JFKs] beteiligt war", erklärte Kennedy und bezeichnete sie als "über jeden vernünftigen Zweifel erhaben".

Der Nachfahre des ermordeten Justizministers und Bruders des bekanntesten der Kennedy-Dynastie sagte weiter:

"Die Beweise sind überwältigend, dass die CIA in den Mord und die Vertuschung verwickelt war."

Er bezeichnete die Bemühungen, diese Theorie zu diskreditieren, als eine "60-jährige Vertuschung". Kennedy zitierte das Buch "JFK and the Unspeakable" von James Douglas als die beste Zusammenstellung von Beweisen zu diesem Thema, obwohl Dutzende, wenn nicht Hunderte von Werken über das Attentat und die angebliche Rolle der CIA geschrieben worden sind.

Die offizielle Erklärung der US-Regierung, die im folgenden Jahr als Bericht der Warren-Kommission veröffentlicht wurde, besagt, dass der US-Marine-Veteran Lee Harvey Oswald den Präsidenten allein erschossen habe, als dessen Wagenkolonne am 22. November 1963 durch Dallas fuhr.

Oswald wurde bekanntlich ermordet, bevor er vor Gericht gestellt werden konnte, obwohl er kurz nach seiner Verhaftung gegenüber Journalisten erklärte, er sei "nur ein Sündenbock". Der mutmaßliche einsame Schütze wurde von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby (mit richtigem Namen Jacob Rubinstein) erschossen, als er vom Polizeipräsidium in Dallas ins Bezirksgefängnis gebracht wurde.

Im Gespräch mit Catsimatidis fügte Kennedy hinzu, dass es "sehr überzeugende, aber unwesentliche" Beweise dafür gebe, dass die CIA auch an der Ermordung seines Vaters, des Justizministers und Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy, im Jahr 1968 beteiligt war. Er bezeichnete die offizielle Geschichte des Attentats, die dem palästinensischen Pferdepfleger Sirhan Sirhan angehängt wurde, als physikalisch unmöglich und argumentierte, dass Thane Eugene Cesar, ein Sicherheitsbeamter des Hotels, der gleichzeitig bei dem militärischen Auftragnehmer Lockheed beschäftigt war, tatsächlich die Schüsse abgegeben habe, die Kennedy töteten.

Vier Jahre nach der Ermordung JFKs glaubte fast die Hälfte der US-amerikanischen Öffentlichkeit nicht, dass Oswald allein gehandelt hatte. Die CIA war darüber so besorgt, dass sie 1967 eine Richtlinie herausgab, wie die sogenannten "Verschwörungstheoretiker", die die Schlussfolgerungen der Warren-Kommission in Frage stellten, zu diskreditieren seien. Die heutige Verwendung des Begriffs "Verschwörungstheoretiker" als Pejorativum wird oft auf dieses Memo von 1967 zurückgeführt."

Quelle: RT DE