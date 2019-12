Pistorius will minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland holen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will minderjährige Flüchtlinge und Migranten aus Griechenland holen und fordert dafür grünes Licht von der Bundesregierung. "Ich fordere deshalb in Anbetracht des Winters meine Kollegen und den Bund auf, jetzt schnell und unbürokratisch zu helfen", sagte Pistorius der Wochenzeitung "Die Zeit".

Man könne nicht auf die große europäische Lösung warten, "denn sie wird absehbar nicht kommen". Angesichts der humanitären Notlage im überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos müsse vor allem den mehr als tausend unbegleiteten Kindern und Jugendlichen dringend geholfen werden.



"Wir können nicht der ganzen Welt helfen. Aber hier geht es darum, eine humanitäre Katastrophe inmitten der EU wenigstens abzumildern", sagte Pistorius der "Zeit". Pistorius war im November zu Besuch in Moria gewesen, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Im Dezember hatte er sich in zwei Briefen an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) gewandt. Darin schrieb er, er halte eine "sehr kurzfristig greifende Hilfsmaßnahme aus humanitären Gründen für dringend geboten, ja für unerlässlich!" Auch der Innenminister von Thüringen und der Innensenator von Berlin hatten die Briefe unterzeichnet. Sie bieten darin ihre Hilfe bei der Unterbringung der Jugendlichen an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur