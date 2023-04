Das ukrainische Militär hat nur noch ein paar Brigaden in Artjomowsk zurückgelassen, der Rest der Garnison hat sich aus der Stadt zurückgezogen. Dies berichtet die spanische Zeitung El Mundo am Montag unter Berufung auf eine Quelle, die mit den Bewegungen des ukrainischen Militärs vertraut sein soll: "Nur noch ein paar gute Brigaden sind dort, der Rest hat sich bereits zurückgezogen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Korrespondenten der Zeitung, die ukrainische Militärpositionen in Artjomowsk aufgesucht haben sollen, merken an: "Es gibt eine Menge Bewegungen zurück, also heraus aus der Stadt, entlang der Arterie, die Artjomowsk mit dem Rest der Ukraine verbindet, aber nicht viel Bewegung dort hin."

"Wir sehen Konvois von gepanzerten M113-Fahrzeugen, die das Stadtgebiet verlassen."

Der Insiderquelle der Zeitung zufolge habe Artjomowsk "seine Aufgabe erfüllt": "Jetzt sind wir an der Reihe zuzuschlagen, und das werden wir sehr bald tun."

Die Truppenstärke einer Brigade beträgt heutzutage üblicherweise rund 3.500 Mann."

Quelle: RT DE