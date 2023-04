Nach der Unterzeichnung bestimmter Abkommen zwischen dem ukrainischen Gesundheitsministerium und dem Pentagon habe man begonnen, das Land in ein lebendes Testgelände zu verwandeln. Darauf wies die stellvertretende Sprecherin der Staatsduma, Irina Jarowaja, während einer Parlamentssitzung hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie sagte: "Es wurde ein verräterisches Abkommen zwischen dem Pentagon und dem ukrainischen Gesundheitsministerium geschlossen. Wohlgemerkt, zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Pentagon, mit dem Segen der verräterischen Position des [ukrainischen] Präsidenten Wiktor Juschtschenko. Dieses Abkommen enthält bereits absolut diskriminierende Bedingungen für die Bürger der Ukraine. Das heißt, sie beginnen damit, die Bürger der Ukraine und die Ukraine selbst in ein lebendes Versuchsfeld zu verwandeln. Allen Militärspezialisten wurde zu diesem Zweck volle Immunität gewährt."

Die Politikerin wies auch darauf hin, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im Jahr 2021 die wenigen verbliebenen Reste der militärischen Souveränität der Ukraine an das Pentagon abgegeben habe, indem er Geheimabkommen unterzeichnete; unter anderem auf dem Gebiet der militärischen Bioforschung und der Durchführung von Bioprospektion. Jarowaja fügte hinzu: "Bis Ende 2022 sollte die Ukraine ein elektronisches Bioprospektionssystem zum Nutzen des Pentagons, des Geheimdienstbündnisses Five Eyes und der NATO vollständig einsetzen."

Sie wies auch darauf hin, dass in der Ukraine geplant sei, die durchgeführten Menschenversuche zu verbergen: "Zunächst einmal handelt es sich natürlich um Experimente an der Bevölkerung und an Militärangehörigen. Es gibt natürlich Dokumente, die bestätigen, dass mindestens 4.000 Militärangehörige diesen Experimenten unterzogen wurden."

Quelle: RT DE