Simon Harris neuer Regierungschef von Irland

Simon Harris ist zum neuen Regierungschef von Irland gewählt worden. Er kam am Dienstag bei der Abstimmung im Parlament in Dublin auf 88 Ja- und 69 Nein-Stimmen. Er wird damit Nachfolger von Leo Varadkar, der im März überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte.

Harris hatte in seiner politischen Karriere schon mehrere Posten in der irischen Regierung inne. Zuletzt war er Minister für Hochschulbildung, Forschung, Innovation und Wissenschaft. Am 24. März war er bereits einstimmig als neuer Parteivorsitzender der Fine Gael bestätigt worden. Mit 37 Jahren ist Harris der jüngste Regierungschef, den es in Irland je gab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur