Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Am Frontabschnitt bei Kupjansk griffen die russischen Truppen ukrainische Stellungen in den Siedlungen Stelmachowka in der Volksrepublik Lugansk, Grjanikowka, Sinkowka und Timkowka im Gebiet Charkow mit Artillerie an. Im Laufe des Tages wurden in dieser Richtung bis zu 40 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei Fahrzeuge zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman wurden ukrainische Einheiten in den Gebieten Jampolowka, Krasny Liman, Grigorowka in der Volksrepublik Donezk und Tscherwonaja Dibrowa in der Volksrepublik Lugansk mit Artillerie und Raketen angegriffen. Kiews Verluste beliefen sich hier auf 120 Soldaten, zwei Pick-ups, eine Haubitze vom Typ D-30 und ein Artilleriesystem vom Typ M777. Am Frontabschnitt bei Donezk setzten die russischen Streitkräfte ihre aktiven Operationen fort. Sie führten Luftangriffe durch und setzten ihren Artilleriebeschuss der ukrainischen Stellungen fort. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 120 ukrainische Soldaten getötet. Sieben gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Pkw, Haubitzen vom Typ D-20 und D-30 sowie ein Panzerartilleriesystem vom Typ Glosdika wurden vernichtet. In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje führte das russische Militär einen umfassenden Angriff auf die Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten Ugledar in der Volksrepublik Donezk, Guljaipole, Preobraschenka und Schtscherbaki im Gebiet Saporoschje durch. Im Laufe des Tages wurden mehr als 50 ukrainische Soldaten getötet. Ein Panzer, drei Pick-ups und eine Haubitze vom Typ D-30 wurden zerstört. Im Gebiet Cherson wurden bis zu 20 ukrainische Soldaten getötet. Vier Fahrzeuge und ein Panzerartilleriesystem vom Typ Gwosdika wurden vernichtet. Außerdem wurde ein Su-27-Jet der ukrainischen Luftwaffe von einem Kampfflugzeug der russischen Luftwaffe nahe der Ortschaft Marjinka in der Volksrepublik Donezk abgeschossen. Entlang der Front schossen die russischen Luftverteidigungskräfte binnen 24 Stunden neun HIMARS-Raketen ab und zerstörten sieben Drohnen der ukrainischen Armee." Quelle: RT DE