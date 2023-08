Russische Drohne zerstört getarntes Starlink-Terminal

In diesem Video des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation wie eine russische Kamikaze-Drohne ein getarntes Starlink-Kommunikationsterminal zerstört. Das Kommunikationsnetz von Elon Musk ist vital für die ukrainische Kriegsführung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Verteidigungsministerium hat Aufnahmen von der Zerstörung eines getarnten Starlink-Kommunikationspunkts der ukrainischen Streitkräfte durch eine russische FPV-Drohne veröffentlicht.

Das Starlink-Netzwerk soll den Internetzugang von jedem Ort der Erde aus mit Geschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen, was dem 5G-Standard entspricht. Elon Musk kündigte unmittelbar nach Kriegsbeginn an, dass er den Zugang zu Starlink in der Ukraine eröffnet und Terminals dorthin geschickt habe.

Mitte Oktober erklärte er, dass das Unternehmen den Netzbetrieb in der Ukraine nicht unbegrenzt finanzieren könne, sagte aber später – nachdem er die Frage mit dem Pentagon erörtert hatte –, dass er trotz der finanziellen Verluste weiterhin für die Wartung der Terminals in der Ukraine aufkommen werde."

Quelle: RT DE