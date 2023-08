Russland verfüge über mehr Atomwaffen als die USA, daher sei es notwendig, mit Putin auszukommen, meint Trump. Der ehemalige US-Präsident betonte erneut, dass der Konflikt in der Ukraine nicht stattfinden würde, wenn er Staatschef geblieben wäre. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die USA müssen mit Russland auskommen, weil dessen Atomwaffenarsenal das US-amerikanische übersteige, sagte der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf einer Kundgebung in Pennsylvania. Er erklärte:

"Die Fake News hassen es, wenn ich sage, dass ich ihn (den russischen Präsidenten Wladimir Putin) gut kenne [...] und mit ihm auskomme. Mit ihm auszukommen ist eine gute Sache. Sie haben mehr Atomwaffen als wir, ungefähr die gleiche Menge, aber doch ein bisschen mehr. Können Sie sich das vorstellen?"

Trump betonte, dass sich die USA wegen des Konflikts in der Ukraine in einer "dummen und gefährlichen" Situation befänden. Er fügte hinzu, dass die US-Regierung Kiew derzeit ein Vielfaches der europäischen Mittel für die Ukraine bereitstelle: 200 Milliarden US-Dollar gegenüber 25 Milliarden US-Dollar. Der ehemalige Präsident wies außerdem erneut darauf hin, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nicht zustande gekommen wäre, wenn er Staatschef geblieben wäre, weil er Putin hätte beeinflussen können.

Nach Angaben des Stockholmer Instituts für Friedensforschung (SIPRI) haben die Vereinigten Staaten im Januar 2023 die Zahl der stationierten Sprengköpfe von 1.744 im letzten Jahr auf 1.770 erhöht, während Russland die Zahl von 1.588 auf 1.674 erhöht hat. Gleichzeitig beläuft sich die aktuelle Zahl der gelagerten Sprengköpfe in Russland auf 2.815 gegenüber 1.938 in den USA. Die Gesamtzahl der Sprengköpfe in den USA wird mit 3.708 Stück angegeben, was dem Stand des letzten Jahres entspricht. In Russland ist sie von 4477 auf 4489 Stück gestiegen.

Die USA und Russland verfügen zusammen über fast 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen.

Das SIPRI berichtete Ende April, dass die weltweiten Militärausgaben im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 2,24 Billionen US-Dollar gestiegen sind, wobei die USA mit 877 Milliarden US-Dollar (39 Prozent der weltweiten Verteidigungsausgaben) die höchsten Ausgaben verzeichne. Gleichzeitig habe es in Europa den schnellsten Anstieg von Verteidigungsausgaben gegeben – 13 Prozent im Laufe des Jahres – was den höchsten Wert seit dem Kalten Krieg darstellt. Russlands Verteidigungsausgaben stiegen im vergangenen Jahr um 9,2 Prozent auf 86,4 Milliarden US-Dollar, während die Militärausgaben Kiews um 640 Prozent auf 44 Milliarden US-Dollar stiegen, was dem höchsten Anstieg von Verteidigungsausgaben eines Landes entspreche, der von SIPRI erfasst wurde.

Im Februar dieses Jahres erklärte Putin, dass der Ausrüstungsgrad der russischen nuklearen Abschreckungskräfte mehr als 91 Prozent betrage. Das russische Staatsoberhaupt stellte fest:

"Unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die wir gemacht haben, müssen wir nun in allen Bereichen der Streitkräfte das gleiche hohe qualitative Niveau erreichen."

Quelle: RT DE