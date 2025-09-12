Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Grüne fordern nach Drohnen-Vorfall Sanktionspaket gegen Russland

Grüne fordern nach Drohnen-Vorfall Sanktionspaket gegen Russland

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 11:17 durch Sanjo Babić
Bild: Eigenes Werk /SB

Nach dem Drohnen-Vorfall in Polen fordern die Grünen ein neues Sanktionspaket gegen Russland. "Aus meiner Sicht muss jetzt wirklich mehr passieren. Das bedeutet nicht nur starke Worte zu finden, sondern eben auch bei den Sanktionen beispielsweise weiterzugehen", sagte Grünen-Chef Felix Banaszak am Freitag RTL und ntv.

Deutschland importiere in der Europäischen Union immer noch russisches LNG und Urane. "Da ist noch vieles möglich an einer solchen Stelle", sagte Banaszak. "Und das Wichtigste ist jetzt, dass wir insgesamt konsequenter werden in der Unterstützung der Ukraine. Es ist offensichtlich so, dass nur Entschlossenheit, Klarheit, eine gewisse Härte und Robustheit Russland in irgendeiner Form beeindrucken."

Das Allerwichtigste sei, dass es eine möglichst abgestimmte Antwort der EU, der Nato- Staaten gebe. "Deswegen besorgt es mich ein bisschen, dass aus den USA an dieser Stelle wieder nur sehr vorsichtige Worte kommen", sagte der Grünen-Chef.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


