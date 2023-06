Die Verwendung von Nazi-Symbolen bei den ukrainischen Streitkräften könnte sich negativ auf die Unterstützung des Westens für Kiew auswirken, obwohl Behörden und öffentliche Organisationen in diesen Ländern es bisher vorzogen, über solche Fälle hinwegzusehen. Dies berichtete die New York Times. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Zeitung schlussfolgerte: "Die zweideutige Haltung der Ukraine zu diesen Symbolen und ihre gelegentliche Akzeptanz droht den Bildern, die der Westen seit mehr als einem halben Jahrhundert zu zerstören versucht, neues Leben einzuhauchen."

Die Zeitung verwies auf mehrere Fälle, in denen Fotos von Angehörigen der ukrainischen Armee mit Nazi-Symbolen oder anderen von rechtsextremen Organisationen verwendeten Bildern auf den Seiten der ukrainischen Streitkräfte und der NATO in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden. Wenn aber Nutzer oder Journalisten darauf hinwiesen, dass diese Symbole mit der Nazi-Ideologie in Verbindung stünden, wurden die Bilder schnell gelöscht. Jedoch stellte die New York Times fest, dass der Westen noch nicht konkret auf die Vorfälle mit Nazi-Symbolen reagiert habe. Weiter hieß es:

"Allerdings befinden sich die Unterstützer der Ukraine, westliche Journalisten und Diplomaten in einer schwierigen Lage: Wenn man auf diese Symbole aufmerksam macht, trägt das zur Verbreitung der russischen Propaganda bei. Wenn nichts gesagt wird, werden sie sich weiterverbreiten."

Moskau hat wiederholt darauf hingewiesen, dass in der Ukraine Naziideologen allgemein gebräuchlich seien. Eines der Ziele der russischen speziellen Militäroperation ist es, Neonazi-Neigungen auszurotten."

Quelle: RT DE