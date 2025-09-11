Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gerold Otten: Regierung sollte auf Friedenslösung hinarbeiten, statt Angstspirale weiterzudrehen

Freigeschaltet am 11.09.2025 um 11:27 durch Sanjo Babić
Gerold Otten (2025) Bild: AfD Deutschland
Zur Eröffnungsrede von Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Botschafterkonferenz in Berlin erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss: „Kanzler Merz behauptet, dass Putins imperialistischer Plan weit über die Ukraine hinausgehe. Doch konkrete Belege liefert er nicht. Tatsache ist: Russland ringt seit über drei Jahren mit der Ukraine – und das unter erheblichen Verlusten."

Otten weiter: "Die Frage stellt sich also, ob Moskau überhaupt die militärische Kraft für weitere Expansionen hätte. Mit unbegründeten Szenarien die Angstspirale weiterzudrehen, ist aus Sicht der AfD-Fraktion verantwortungslos. 

Anstatt fragliche Bedrohungsszenarien zu verbreiten, sollte die Bundesregierung endlich auf Diplomatie setzen und auf eine Friedenslösung hinarbeiten.“

Quelle: AfD Deutschland

