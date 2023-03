CNN: Russland passt Strategie für Raketenangriffe zum Durchbrechen der ukrainischen Luftabwehr an

Russland passt seine Raketenangriffe so an, dass sie die ukrainische Luftabwehr durchbrechen - und überwältigt sie damit, so der US-Sender CNN. Douglas Barrie, Senior Fellow für militärische Luft- und Raumfahrt am International Institute for Strategic Studies sagte gegenüber dem Sender: "Moskau scheint seine Raketenangriffe angepasst zu haben, um die Herausforderung für die Verteidiger weiter zu verschärfen, mit einer Mischung aus Unterschall-Marschflugkörpern, den viel schnelleren Kinschal-Flugkörpern und möglicherweise auch Täuschkörpern und anderen Gegenmaßnahmen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das ukrainische Luftverteidigungssystem sei nicht gut genug gegen russische Kinschal-Raketen mit der Fähigkeit zur nuklearen Bewaffnung, bestätigte Berater des ukrainischen Präsidenten Alexander Rodnjanskij im Gespräch mit CNN. Er stellte fest:



"Sie verwenden Hyperschallraketen. Sie setzen neue Waffentypen ein, und sie sehen, wie unsere Luftverteidigungssysteme damit umgehen können. Sie kommen nicht gut genug damit zurecht."



Die Ukraine habe sich in der Vergangenheit an die neuen russischen Luftangriffe angepasst und ihre Fähigkeit verbessert, ankommende Marschflugkörper mit Boden-Luft-Abwehrsystemen abzuschießen, wobei sie besonders erfolgreich gegen Shahed-Drohnen vorgehe, so CNN. Der neuen Strategie Russlands sei Kiew jedoch nicht gewachsen, da die Kinschal-Raketen gegen die ukrainische Luftabwehr völlig "immun" seien." Quelle: RT DE