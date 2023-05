Am Frontabschnitt Kupjansk wurden ukrainische Einheiten in der Nähe der Ortschaften Timkowka im Gebiet Charkow und Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk durch Artilleriebeschuss getroffen. Die Aktivitäten einer ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe wurden in der Nähe von Sinkowka im Gebiet Charkow unterdrückt. Im Laufe des Tages wurden bis zu 40 ukrainische Soldaten getötet, drei Fahrzeuge und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika sowie eine Radarstation des Typs AN/TPQ-50 zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman wurden die ukrainischen Truppen in der Nähe der Ortschaften Tscherwonaja Dibrowa und Kusmino in der Volksrepublik Lugansk sowie Jampolowka in der Volksrepublik Donezk durch Angriffe der russischen Luftwaffe und Artillerietruppen getroffen. Kiews Verluste umfassten über 85 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pickups, eine Haubitze vom Typ D-20 sowie eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika.

Am Frontabschnitt Donezk wurden durch russische Angriffe bis zu 145 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge und eine Haubitze vom Typ D-30 vernichtet. Ein ukrainisches Munitionsdepot wurde in der Nähe des Dorfes Krasnoje in der Donezker Volksrepublik zerstört.

In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje wurden Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Siedlungen Welikaja Nowosjolka und Wremewka in der Volksrepublik Donezk angegriffen. Eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe wurde in der Nähe der Ortschaft Wladimirowka der Volksrepublik Donezk zerschlagen. Im Laufe des Tages wurden mehr als 140 ukrainische Soldaten getötet sowie vier Fahrzeuge zerstört.

Im Gebiet Cherson wurden im Laufe des Tages bis zu 30 ukrainische Soldaten getötet sowie fünf Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazie und Haubitzen der Typen D-30 und Msta-B durch zerstört.

Im Laufe des Tages wurden sieben HIMARS-Raketen und eine HARM-Rakete von russischen Flugabwehrsystemen abgefangen. Darüber hinaus wurden acht Drohnen entlang der Front abgeschossen."

Quelle: RT DE