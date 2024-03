Stoltenberg: Schweden offiziell der Nato beigetreten

Schweden ist offiziell der Nato als 32. Mitglied beigetreten. Das teilte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag mit. "Schweden ist nun das 32. Mitglied der Nato und nimmt seinen rechtmäßigen Platz an unserem Tisch ein", schrieb er auf der Plattform X, vormals Twitter.

"Der Beitritt Schwedens macht die Nato stärker, Schweden sicherer und das gesamte Bündnis sicherer. Ich freue mich darauf, am Montag die schwedische Flagge im Nato-Hauptquartier zu hissen." Zum Abschluss des Prozesses haben Schwedens Premierminister Kristersson und Außenminister Tobias Billström die Beitrittsdokumente im US-Außenministerium hinterlegt. Kristersson dankte den Verbündeten für die Aufnahme. "Schweden lässt 200 Jahre Neutralität und militärische Normalität hinter sich. Es ist ein großer Schritt und gleichzeitig ein ganz natürlicher Schritt", sagte er bei der Unterzeichnung.

"Die Mitgliedschaft bedeutet, dass wir in die Allianz für den Frieden nach Hause kommen." Man werde die Lasten, die Verantwortung und die Risiken mit anderen Verbündeten teilen. US-Außenminister Blinken sprach von einem "historischen Moment" für Schweden und die Nato. Vor drei Jahren hätte dies niemand erwartet; weniger als ein Drittel der Schweden hätte vor Putins Angriffskrieg einen Beitritt befürworten, so Blinken. "Nach der Invasion haben drei Viertel ihren Wunsch geäußert, sich der Nato anzuschließen, weil sie etwas sehr Tiefgreifendes erkannt haben: Wenn Putin bereit war, zu versuchen, einen Nachbarn von der Landkarte zu tilgen, würde er vielleicht nicht dabei stehen bleiben." Ungarns Parlament hatte am 26. Februar für die Aufnahme Schwedens in die Nato gestimmt und damit als letztes Nato-Mitglied den Beitritt ratifiziert. Zuvor hatte bereits die Türkei den Beitritt verzögert. Schweden hatte im Mai 2022 angesichts des russischen Angriffskriegs gemeinsam mit Finnland einen Antrag auf Aufnahme gestellt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur