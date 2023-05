Russischer Finanzminister: Ende 2023 werden wir zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören

Russlands Präsident Wladimir Putin ließ sich am 4. Mai von Maxim Reschetnikow, dem Minister für wirtschaftliche Entwicklung, über die Eckdaten der russischen Wirtschaft informieren. "Unter den Industrieländern ist die jährliche Inflation mit 3,5 Prozent im März mit am niedrigsten, und die Daten für April liegen bei 2,6 Prozent", sagte Reschetnikow. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin zog zum Vergleich die Inflationsraten anderer Länder heran: "In Russland sind es im März 3,5 Prozent, in Deutschland 7,4 Prozent, in der Eurozone insgesamt 6,9 Prozent, in Frankreich sind es 5,7 Prozent, in den USA fünf Prozent und in Brasilien [ist es] geringer als bei uns", sagte er.

Der Präsident wies darauf hin, dass die Situation der Staatsverschuldung in Russland besser ist als in einer Reihe anderer Länder: "Unsere Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt liegt bei 14,9 Prozent. Das ist ein guter Indikator." Putin nannte zum Vergleich konkrete Zahlen: "In den USA sind es 121,7 Prozent, in der Eurozone 90,9 Prozent, in Deutschland 66,5 Prozent und in Frankreich 111,1 Prozent", so der Präsident. Er schlussfolgerte, dass Russland Ende 2023 in Bezug auf das Wirtschaftswachstum zu den führenden Industrieländern gehören werde.

Nach den Prognosen des Internationalen Währungsfonds wird die Wirtschaft der Industrieländer um 1,3 bis 1,6 Prozent wachsen. Die Prognose für Russland liegt bei 1,2 Prozent."

Quelle: RT DE