Ukrainisches Verteidigungsministerium: Aktionen in Awdejewka und Artjomowsk "Element der Gegenoffensive"

Die Kämpfe, welche die ukrainischen Streitkräfte in den Städten Artjomowsk und Awdejewka sowie an den Frontabschnitten bei Marjinka und Krasny Liman führen, können als "ein Element der Gegenoffensive" angesehen werden, behauptete die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Anna Maljar. Auf ihrem Telegram-Kanal schrieb sie: "Man sollte die Gegenoffensive in der Öffentlichkeit nicht auf irgendwelche aktiven offensiven Aktionen reduzieren." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Als Begründung ihrer Behauptung führte Maljar an, dass das strategische Ziel des ukrainischen Militärs darin bestehe, "alle gegenwärtig besetzten Gebiete zu befreien", und schrieb: "Alles zusammen, wenn wir von unserem strategischen Ziel sprechen, kann als Maßnahmen der Gegenoffensive bezeichnet werden." Die ukrainische Armee bereite nicht eine konkrete Aktion an einem konkreten Frontabschnitt vor, sondern "den ganzen Komplex von Verteidigungs- und Angriffsmaßnahmen", so Maljar weiter. Russlands Verteidigungsministerium hatte zuvor berichtet, dass Versuche ukrainischer Gegenangriffe in Artjomowsk zurückgeschlagen wurden (wir berichteten in diesem Ticker)." Quelle: RT DE