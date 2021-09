„Falcon 9“ mit 51 Starlink-Satelliten erfolgreich ins Weltall gestartet

Eine Trägerrakete „Falcon 9“ des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist am Dienstagmorgen gestartet, um weitere 51 Satelliten in den Orbit zu bringen, die das Telekommunikations-Satellitennetzwerk „Starlink“ ergänzen soll. Dies berichtete SpaceX auf Twitter.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Der Start erfolgte demnach um 20:55 Uhr Ortszeit am Montag (05:55 Uhr MESZ) von dem Raketenstartplatz „Vandenberg Space Force Base“ im US-Bundesstaat Kalifornien aus.

Später bestätigte das Unternehmen die erfolgreiche Stationierung von Satelliten. Die erste Stufe der Trägerrakete sei erfolgreich auf der schwimmenden Landeplattform „Of Course I Still Love You“ gelandet.

Internet auf dem Ozean

Zuvor hatte der SpaceX-Gründer Elon Musk auf Twitter mitgeteilt, dass es sich dabei um Satelliten des Typs V1.5 handle, die mit Laserverbindungen ausgestattet seien. Die Geräte sollten die Internet-Abdeckung der hohen Breitengrade sowie auf hoher See gewährleisten, hieß es.

Beim vorigen Start hatte eine Trägerrakete „Falcon 9” im Mai 52 Starlink-Satelliten auf die Erdumlaufbahn gebracht. Im Januar hatte SpaceX eine Falcon-Rakete mit 143 Satelliten erfolgreich gestartet – dies war ein neuer Weltrekord für die Anzahl der von einer einzigen Rakete beförderten Satelliten.

Der US-amerikanische Konzern Starlink, der zur Weltraumfirma SpaceX gehört, betreibt ein Satellitennetzwerk, das darauf abzielt, in jedem Teil der Erde den Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet zu sichern. Das Starlink-Projekt wurde im Februar 2018 in Angriff genommen. In Beta-Tests wird schon Satelliten-Internet in einigen US-Bundesstaaten angeboten. Nach dem Ende des Ausbaus soll Starlink Medienberichten zufolge mehr als 4400 Satelliten zählen."

Quelle: SNA News (Deutschland)