AfD: Schlafen Seehofer, Spahn und Maas? Selbst Kranke können über die Flughäfen ungehindert einreisen!

Fast überall auf der Welt gibt es wegen der Corona-Verbreitung inzwischen rigorose Gesundheitskontrollen an den Flughäfen. Bei der Aus- und vor allen bei der Einreise werden Fluggäste untersucht. Zumindest wird die Körpertemperatur gemessen, um so mögliche Corona-Erkrankte zu erkennen und zu verhindern, dass Infizierte das Virus weiterverteilen.

Nicht so in Deutschland! Mit „großer Sorglosigkeit“ gehe man beispielsweise am Flughafen Frankfurt/M. mit Einreisenden um. Es gebe teils großes Gedränge, die Abstandsregeln scheinen nicht zu gelten und es existieren keinerlei Gesundheitskontrollen. Selbst bei erkennbar an einer Infektion erkrankten Menschen würden diese nicht durchgeführt. Somit können – nach wie vor – Menschen von überall her auf der Welt das Virus nach Deutschland einschleppen. Warum?

Weil die Ministerien den schwarzen Peter reihum reichen: Gesundheitsministerium? Angeblich nicht zuständig. Innenministerium? Nicht zuständig. Auswärtiges Amt? Nicht zuständig. Einzig zuständig sind wohl die kleinen Gesundheitsämter der Kreise, in denen die Flughäfen liegen und die sind in der Krise personell ausgedünnt und oftmals völlig überlastet.

Wäre hier schon von Beginn der Krise an konsequent gehandelt worden, hätten viele Infektionsketten verhindert, möglicherweise Menschenleben gerettet werden können. Wir finden das verantwortungslos!

Quelle: AfD Deutschland