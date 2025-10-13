Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Geiselfreilassung in Gaza für Montagmorgen erwartet

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Die Freilassung der in Gaza festgehaltenen Geiseln soll spätestens am Montagmorgen beginnen, meldet die dts Nachrichtenagentur. WELT verweist auf den Fahrplan der ersten Plan-Phase. Das Wall Street Journal berichtet, Hamas habe die Übergabe lebender Geiseln zugesagt.

Die Umsetzung ist Teil eines Pakets mit Waffenruhe, humanitären Lieferungen und Häftlingsaustausch. Israel bereitet Sicherheitsvorkehrungen und die medizinische Betreuung der Freigelassenen vor. Vermittlerstaaten koordinieren Übergaben und Transporte über definierte Korridore. 

Die Zahl der lebenden Geiseln und die Bergung Verstorbener bleiben sensible Punkte. Ein multinationales Team soll Vermisstenfälle klären. Beobachter halten Verzögerungen für möglich, falls Identifizierungen länger dauern. 

Quelle: dts Nachrichtenagentur


