Bulgarien nun doch bereit, mit Gazprom zu verhandeln

Während die Politik in Deutschland den weiteren Bezug von Energieträgern aus Russland kategorisch ablehnt und sich weigert, die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ins Auge zu fassen, ist Bulgarien bereit, über russische Gaslieferungen zu verhandeln und hat Gazprom darüber informiert.

Der Minister sagte: "Wir haben [Gazprom] unseren Wunsch mitgeteilt, Verhandlungen über die strittigen Vertragsdetails aufzunehmen, genauer gesagt fortzusetzen. Wir haben unseren Partnern mitgeteilt, dass wir zu Verhandlungen bereit sind, und wir haben um die Möglichkeit gebeten, mit ihnen in Kontakt zu treten. Wir erwarten eine Antwort in nächster Zeit."

Christow fügte hinzu, dass die bulgarische Seite eine Reihe von Änderungen an den Vertragsbedingungen vorschlagen werde, die den Vertrag unter Berücksichtigung der aktuellen Situation optimieren würden. Sie würden insbesondere eine Verlängerung des Zeitraums für den Erhalt der verbleibenden Gasmengen – etwa 2,4 Mrd. Kubikmeter – beantragen, damit der Brennstoff bis zum Ende der Heizsaison oder bis zum Sommer 2023 geliefert werden könne. Das Land beabsichtige außerdem, eine Bankgarantie zu gewähren und das Gas bei seiner Ankunft im Land zu bezahlen, anstatt eine Vorauszahlung zu leisten.

Bulgarien drohe ein Schiedsverfahren mit Gazprom, und das Land könnte hunderte Millionen Euro durch Strafen verlieren. "Wenn der russische Lieferant beschließt, seine Rechte [in einem Schiedsverfahren] zu verteidigen, ist das Risiko für Bulgarien enorm, denn die Beträge werden enorm sein. Unter den gegenwärtigen Umständen war selbst eine kleine Chance, [im Schiedsverfahren] zu gewinnen, für den Staat kostspielig", so Christow.

Bulgarien kauft derzeit zwar weiterhin russisches Gas, allerdings über Zwischenhändler und zu einem Preis, der 30 Prozent über dem im Vertrag mit Gazprom festgelegten liegt. Am 27. April hatte Gazprom die Gaslieferungen an Bulgargaz wegen nicht fristgerechter Zahlung in Rubel vollständig eingestellt.

