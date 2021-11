Über 90 Tote nach Tanklaster-Explosion in Sierra Leone

Bei der Explosion eines Tanklasters im westafrikanischen Sierra Leone sind mindestens 91 Menschen ums Leben gekommen.

Das Unglück ereignete sich bereits am Freitagabend in der Hauptstadt Freetown. Das etwa 12 Meter lange Fahrzeug soll an einer belebten Kreuzung im Stadtteil Wellington mit einem anderen Lkw kollidiert sein.



Von lokalen Medien gezeigte Bilder zeigten stark verkohlte Leichen in den Straßen rund um den Unglücksort. Bürgermeisterin Yvonne Aki-Sawyerr bestätigte das Unglück und sagte, sie sei "zutiefst traurig". Es gebe unbestätigte Gerüchte, wonach es über 100 Todesopfer gebe. Sie selbst könne leider nicht vor Ort sein. Die Höhe des Sachschadens sei unbekannt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur