Viele Staaten werden im Westen keine Waffen mehr kaufen, da sie sich in der Ukraine als unwirksam erwiesen haben, behauptet Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher der Staatsduma. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Alle neuen Waffen, die Washington und Brüssel an Selenskij und seine Handlanger schicken, werden den Ausgang der militärischen Sonderoperation nicht mehr beeinflussen können. Das Einzige, was sie mit Sicherheit bewirken werden, ist, dass viele Länder sich weigern werden, die angepriesenen US-amerikanischen und anderen westlichen Waffen zu kaufen, die sich auf dem Schlachtfeld als unwirksam erwiesen haben", so Wolodin weiter.



Er erinnerte daran, dass während des Großen Vaterländischen Krieges "Hitler und Goebbels zu Propagandazwecken das Konzept der 'Wunderwaffe' einführten", mit dessen Hilfe die Nazis ihre Armee und sich selbst davon überzeugten, dass neue Waffentypen ihnen zum Sieg verhelfen würden.

"Das Ergebnis ist allen bekannt: Es hat den Nazis nicht geholfen. Die Situation ist heute ähnlich. Das kriminelle Kiewer Regime unter der Führung von Selenskij bettelt in Washington und Brüssel um eine 'Wunderwaffe', die alle Probleme lösen wird."

Quelle: RT DE