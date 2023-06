Lokale Behörden: Mehr als siebentausend Menschen im Gebiet Cherson evakuiert

Mehr als siebentausend Menschen wurden nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms aus den überschwemmten Territorien des Gebiets Cherson evakuiert, wie der kommissarische Leiter des Gebiets, Wladimir Saldo, mitteilte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Bis Ende des 11. Juni wurden seit Beginn der Rettungsaktion 7,1 Tausend Menschen aus den überfluteten Gebieten evakuiert, darunter 410 Kinder und 95 Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Insgesamt 150 Personen wurden über Nacht evakuiert. 80 Personen wurden in den besten medizinischen Einrichtungen des Gebiets stationär behandelt. 1,7 Tausend Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht."

Wie Saldo klarstellte, "ist der Höhepunkt der Überschwemmungen überschritten". In der Stadt Nowaja Kachowka sei der Wasserstand auf fünf Meter gesunken, in den Siedlungen Golaja Pristan und Aljoschki auf eineinhalb Meter. In Nowaja Kachowka werden das Abpumpen des Wassers und die Räumung des Gebiets fortgesetzt.

Die Bevölkerung wird weiterhin mit Lebensmitteln, Trinkwasser in Flaschen und anderen lebensnotwendigen Gütern versorgt, sagte der kommissarische Gouverneur.

Die sanitäre Aufbereitung des Gebiets habe begonnen. Die Impfung der Einwohner der Stadtbezirke Golaja Pristan und Skadowsk beginne am 12. Juni."

Quelle: RT DE