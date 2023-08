Im Gebiet Saporoschje wurden acht ukrainische Angriffe bei Rabotino und Werbowoje abgewehrt. Die Verluste Kiews beliefen sich auf bis zu 135 Soldaten, zwei Panzer, zwei Schützenpanzer, zwei gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ Stryker, drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Krab, ein Artilleriesystem vom Typ M777, Haubitzen vom Typ FH-70 und M119 sowie eine Radarstation vom Typ AN/TPQ-50. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Donezk wurden sechs Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in den Gegenden von Krasnogorowka, Perwomaiskoje, Weseloje, Majorsk und Staromichailowka erfolgreich zurückgeschlagen. Die ukrainischen Verluste beliefen sich im Laufe des Tages auf über 280 getötete und verwundete Soldaten, sechs Schützenpanzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge, ein Artilleriesystem M777 sowie Haubitzen vom Typ D-20 und D-30. Darüber hinaus wurden ukrainische Feldmunitionsdepots nahe den Siedlungen Konstantinowka und Iwano-Darjewka in der Donezker Volksrepublik zerstört.

In Richtung Süddonezk wurden ukrainische Einheiten in den Gegenden der Siedlungen Staromajorskoje und Uroschainoje in der Donezker Volksrepublik angegriffen. Die Aktivitäten von vier ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden nahe Marfopol sowie Tscherwonoje im Gebiet Saporoschje und Uroschainoje in der Volksrepublik Donezk unterdrückt. Bei den Kämpfen wurden mehr als 130 ukrainische Soldaten getötet und ein Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine Haubitze vom Typ Msta-B sowie eine Selbstfahrlafette des Typs Gwosdika zerstört.

Im Raum Kupjansk wurden sechs ukrainische Angriffe bei Olschana, Sinkowka sowie Iwanowka im Gebiet Charkow und Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk erfolgreich abgewehrt. Die Verluste der ukrainischen Armee in dieser Richtung betrugen bis zu 60 Soldaten, zwei Schützenpanzer, drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette des Typs Gwosdika sowie eine Haubitze des Typs D-30.

In Richtung Krasny Liman wurden drei ukrainische Angriffe in den Gegenden der Siedlungen Torskoje in der Volksrepublik Donezk und Belogorowka in der Volksrepublik Lugansk zurückgeschlagen. Im Laufe des Tages wurden bis zu 70 ukrainische Soldaten getötet und zwei gepanzerte Kampffahrzeuge sowie zwei Kleinlastwagen zerstört.

Im Gebiet Cherson beliefen sich die Verluste Kiews auf insgesamt 30 Soldaten und zwei Fahrzeuge.

Überdies wurde in der Nähe der Stadt Otschakow im Gebiet Nikolajew ein Munitionsdepot vernichtet.

Russlands Luftabwehr fing drei HIMARS-Raketen und eine HARM-Rakete ab. Außerdem wurden entlang der Front 23 ukrainische Drohnen abgeschossen."

Quelle: RT DE