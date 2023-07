In dieser Reportage des russischen Fernsehsenders "Rossija 1" dreht sich alles um die russischen Lanzet-Drohnen. Chefkonstrukteur Alexander Sacharow von dem Unternehmen "ZALA AERO", der mittlerweile auch als zweiter Kalaschnikow angesehen wird, berichtet, wie aus ehemaligen Einkaufszentren westlicher Unternehmen hochmoderne Fertigungsanlagen wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Exklusiv gibt es auch einen Einblick in die neuste Generation der "Leopard-Killer"-Drohnen. Diese sind in der Lage, in einem Schwarm zu operieren und Ziele nach einprogrammierten Prioritäten-Algorithmus selbstständig zu wählen.

Da sich die gesamte Steuereinheit an Bord befindet, ist eine Funkverbindung nicht zwingend erforderlich. Somit sind auch gegnerische Störversuche nutzlos und können die Drohne nicht vom Ziel abbringen."

Quelle: RT DE