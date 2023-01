Das russische private Sicherheits- und Militärunternehmen Gruppe Wagner stelle laut dem ukrainischen Geheimdienst eine einzigartige Bedrohung dar. Dies berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf einen Bericht des ukrainischen Sicherheitsorgans zu den Kämpfen in der Nähe von Artjomowsk. In der CNN-Meldung heißt es: "Der ukrainische Bericht vom Dezember 2022 kommt zu dem Schluss, dass Wagner im direkten Kontakt eine einzigartige Bedrohung darstellt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut dem Bericht des ukrainischen Geheimdienstes vom Dezember 2022 ziehen sich die Wagner-Sturmtruppen nicht von ihren Stellungen zurück, wenn sie keinen entsprechenden Befehl erhalten. Ihr Hauptziel bestehe darin, die Offensive fortzusetzen, bis das Ziel erreicht ist, zitiert CNN weiter.

Im Gegensatz zu den "klassischen taktischen Bataillonsgruppen", die von den russischen Streitkräften verwendet werden, setze Wagner auf Angriffseinheiten. Die Wagner-Truppen würden in mobilen Gruppen von höchstens zehn Mann eingesetzt. Sie verwenden Panzerfäuste und setzen Drohnen zur Aufklärung in Echtzeit ein, was im Bericht als "Schlüsselelement" bezeichnet wird.

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes folgen auf die erste Welle von Angreifern erfahrenere Kämpfer mit Wärmebild- und Nachtsichtgeräten. Wenn es Wagner-Truppen gelingt, Stellungen einzunehmen, ermöglicht die Artillerieunterstützung es ihnen, Gräben ausheben und sich einzugraben, um ihre Position zu festigen.

Diese Taktik der Wagner-Gruppe sei die einzig wirksame für mobilisierte Truppen, berichtet CNN."

Quelle: RT DE