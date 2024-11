Bill Gates will mehr staatliche Investitionen für Gesundheit

Der Milliardär und Mäzen Bill Gates ruft Staaten auf, die Hilfen für die Gesundheit in armen Ländern nicht weiter zu reduzieren. "Wenn die Gesundheitsausgaben der Staaten sinken, wird es schwierig, weiter Fortschritte zu machen", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit".

"Aber wenn sie zumindest für ein paar Jahre gleich bleiben, können wir vorankommen." Das liege auch im Interesse reicher Länder, so Gates. "Es ist moralisch richtig. Es erhöht die Stabilität armer Länder - was der Migration entgegenwirkt. Und es stärkt Gesundheitssysteme - was hilft, Keime schnell zu entdecken, bevor es eine erneute Pandemie gibt."

Kritik an zu großem Einfluss seiner Gates-Stiftung weist der Microsoft-Gründer zurück. "Ich würde nicht sagen, dass wir die Agenda bestimmen. Wir folgen den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur