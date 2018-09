Moskau: Israel Schuld am Abschuss von Il-20 durch syrische Luftabwehr

Das Aufklärungsflugzeug Il-20 ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums von einer Rakete des syrischen Luftabwehrsystems S-200 abgeschossen worden. Bei dem Abschuss kamen 15 russische Soldaten ums Leben. Moskau macht das israelische Militär für die Tragödie verantwortlich. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Israel habe das russische Militär nicht vorher über die geplante Operation in Latakia in Kenntnis gesetzt. Dies sagte der Sprecher der russischen Behörde, Generalmajor Igor Konaschenkow, am Dienstag.

„Israel hat das Kommando der russischen Truppen in Syrien nicht über die geplante Operation in Latakia in Kenntnis gesetzt. Über den,heißen Draht‘ ging eine Benachrichtigung weniger als eine Minute vor dem Angriff ein. Das russische Flugzeug konnte nicht rechtzeitig in eine sichere Zone gebracht werden“, so Konaschenkow weiter.

Die israelischen Flugzeuge hätten absichtlich eine „gefährlich Situation“ für Fluggeräte in der Region geschaffen: Das Bombardement habe in der Nähe der französischen Fregatte „Auvergne“ und in mittelbarer Nähe der Il-20 stattgefunden, die sich gerade im Landeanflug befunden habe.

„Israelische Flugkontrollmittel und die F-16-Piloten hätten das russische Flugzeug nicht übersehen können, das in einer Höhe von 5000 Metern im Landeanflug war“, so der Sprecher weiter. Trotzdem hätten sie diese Provokation unternommen.

Das israelische Militär habe mit seinem verantwortungslosen Vorgehen das russische Flugzeug einem Angriff seitens der syrischen Luftabwehr ausgesetzt.

„Wir stufen die provokativen Handlungen Israels als feindlich ein“, sagte Konaschenkow.

„Wir behalten uns das Recht auf adäquate Gegenmaßnahmen vor“, sagte er weiter.

Darüber hinaus teilte Konaschenkow mit, dass die 15 russischen Militärs wegen Handlungen ums Leben gekommen sind, die das israelische Militär verantwortet. „Dies entspricht absolut nicht dem Geist der russisch-israelischen Partnerschaft“, betonte er.



Derzeit sei eine Such- und Rettungsaktion in der Gegend des Absturzortes der Il-20 im Gange.



Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass am späten Montagabend ein russisches Militärflugzeug des Typs Il-20 bei einem Flug nahe des russischen Luftstützpunkts Hmeimim in Syrien vom Radar verschwunden ist.

Der Kontakt zu der Crew sei um 23 Uhr Ortszeit abgebrochen – das Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20 sei in einer Entfernung von 35 Kilometern vor der Küste vom Radar der russischen Luftwaffenbasis Hmeimim in Syrien verschwunden."

Quelle: Sputnik (Deutschland)