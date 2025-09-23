Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Zoff um Super-Kampfjet! Airbus-Betriebsrat motzt gegen Dassault

Zoff um Super-Kampfjet! Airbus-Betriebsrat motzt gegen Dassault

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 07:16 durch Sanjo Babić
Kampfjets (Symbolbild) Bild: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Kampfjets (Symbolbild) Bild: Sputnik / Alexey Vitvitsky

Wie dts meldet, äußert der Airbus-Betriebsrat Zweifel an der Zusammenarbeit mit Dassault im FCAS-Projekt. Branchenberichte zeichnen ein Bild wachsender Spannungen zwischen den Industriekonsortien.

Hintergrund sind Kompetenzfragen und Governance im trinationalen Vorhaben. Stimmen aus der Belegschaft fordern Planungssicherheit für deutsche Standorte. Parallel mehren sich internationale Berichte, wonach auch politische Optionen geprüft werden. Ob der Zeitplan hält, hängt an einer belastbaren Einigung über Zuständigkeiten und Rechte an Schlüsseltechnologien.

Quelle: ExtremNews

