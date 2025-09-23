Zoff um Super-Kampfjet! Airbus-Betriebsrat motzt gegen Dassault

Wie dts meldet, äußert der Airbus-Betriebsrat Zweifel an der Zusammenarbeit mit Dassault im FCAS-Projekt. Branchenberichte zeichnen ein Bild wachsender Spannungen zwischen den Industriekonsortien.

Hintergrund sind Kompetenzfragen und Governance im trinationalen Vorhaben. Stimmen aus der Belegschaft fordern Planungssicherheit für deutsche Standorte. Parallel mehren sich internationale Berichte, wonach auch politische Optionen geprüft werden. Ob der Zeitplan hält, hängt an einer belastbaren Einigung über Zuständigkeiten und Rechte an Schlüsseltechnologien.

Quelle: ExtremNews