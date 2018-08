Mindestens 16 Tote und 12 Verletzte bei Busunfall in Bulgarien

Bei einem Busunfall in Bulgarien sind am Samstag mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen und 12 Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich gegen 17:15 Uhr an der Iskar-Schlucht nahe der Kleinstadt Swoge.

Im Bus sollen insgesamt 34 Personen gewesen sein, als dieser mit drei Fahrzeugen kollidierte, die ihm entgegenkamen. Ministerpräsident Bojko Borissow rief für Montag einen nationalen Trauertag aus. Quelle: dts Nachrichtenagentur

