Präsident Putin beauftragte den stellvertretenden Außenminister Sergei Rjabkow mit der Leitung des Verfahrens zum Ausstieg aus dem KSE-Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa. In dem Vertrag sind die Grenzen für die Stationierung konventioneller Waffen und gegenseitige Überprüfungen der Vertragsparteien festgelegt.

Russland hat angekündigt, offiziell aus dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE-Vertrag) auszutreten. Das militärische Transparenzabkommen ist derzeit ausgesetzt. Der stellvertretende Außenminister Sergei Rjabkow wurde von Präsident Wladimir Putin beauftragt, das Verfahren im russischen Parlament zu leiten.

Die Ernennung wurde am Mittwoch im Rahmen der üblichen Mitteilungen des Kremls bekannt gegeben. Rjabkow wird die Regierung in beiden Parlamentskammern beim Rücktrittsverfahren vertreten, heißt es in dem Dokument. Leonid Sluzki, der Vorsitzende der nationalistischen LDPR-Partei, erklärte gegenüber RIA Nowosti, dass ein Gesetzentwurf über den Austritt Russlands aus dem Vertrag bereits in dieser Woche eingebracht werden könne.

Der KSE-Vertrag war einer der wichtigsten Eckpfeiler, um die Spannungen zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO in den letzten Tagen der UdSSR zu entschärfen. Mit dem im Jahr 1990 unterzeichneten Abkommen wurden Grenzen für die Stationierung konventioneller Streitkräfte auf dem europäischen Kontinent festgelegt und verschiedene Transparenzmaßnahmen wie Überprüfungen vor Ort eingeführt.

Moskau beklagt seit Langem, dass die Erweiterung des von den USA geführten Militärblocks, und damit auch der Beitritt ehemaliger Mitglieder des Warschauer Pakts, den Vertrag untergrabe. Im Jahr 2007 kündigte Russland eine teilweise Aussetzung des Abkommens an und verwies auf das Versäumnis der neuen NATO-Mitglieder, ihre Streitkräfte den im Vertrag festgelegten Obergrenzen zu unterwerfen. Moskau zog sich im Jahr 2015 vollständig aus den KSE-Mechanismen zurück und erklärte, dass es keinen Sinn in einer weiteren Teilnahme sehe.

Im Februar setzte Russland seine Teilnahme am New START-Vertrag aus, dem letzten bilateralen Abkommen mit den USA zur Reduzierung von Atomwaffen. Die russische Regierung beschuldigte Washington, stellvertretend das ukrainische Militär für Angriffe auf Flugplätze einzusetzen, auf denen sich russische Langstreckenbomber mit nuklearer Bewaffnung befänden. Das ukrainische Militär blockiere außerdem russische Inspektionen von US-Atomanlagen.

Zuvor hatten sich die USA bereits aus mehreren anderen Verträgen mit Russland zurückgezogen, die der Sicherung der strategischen Stabilität dienten. Im Jahr 2002 kündigte Präsident George W. Bush den Raketenabwehrvertrag. Die USA benötigten ein nationales Verteidigungssystem, um sich vor "Schurkenstaaten" zu schützen, erklärte er.

Die Trump-Regierung löste den Open-Sky-Vertrag, der den Vertragsparteien erlaubte, ausländische Streitkräfte aus der Luft zu überwachen. Seine Regierung beendete auch den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen. Gemäß diesem Vertrag waren bestimmte landgestützte Raketen verboten, die das Risiko eines unbeabsichtigten nuklearen Konflikts bargen.

