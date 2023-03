92-jährige Rentnerin aus Welikije Luki strickt 100 Paar Socken für russische Soldaten

Eine 92-jährige Einwohnerin von Welikije Luki im Gebiet Pskow hat mehr als 100 Paar Socken für Soldaten in der Zone der militärischen Sonderoperation in der Ukraine gestrickt. Dies berichten die regionalen Behörden. Auf dem Telegram-Kanal der Gebietsregierung von Pskow heißt es: "Walentina Iwanowna, eine Großmutter aus Welikije Luki, hat mehr als 100 Paar Socken für Soldaten in der Zone der militärischen Sonderoperation gestrickt. Walentina Iwanowna ist 92 Jahre alt." Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Den Behörden zufolge begann die Frau mit dem Stricken, nachdem sie nach einer Krankheit etwa ein Jahr lang bettlägerig war. Nachdem sie Socken für die ganze Familie gestrickt hatte, beschloss sie, Soldaten aus dem Gebiet Pskow in der Sondereinsatzzone mit warmer Kleidung zu versorgen. Die Tochter der Rentnerin erklärte: "Jetzt strickt meine Mutter die zweite Ladung. Die Jungs sollen sie tragen, sich warmhalten und wissen, dass man zu Hause auf sie wartet und sie liebt." Quelle: RT DE