Luftlandeeinheiten der russischen Armee haben in einem heruntergekommenen Haus nahe der Antonowski-Brücke einen Beobachtungsposten ukrainischer Verbände entdeckt, von wo aus sie ihr Feuer in Richtung des linken Dnjepr-Ufers lenkten. Dies teilt das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine mobile Gruppe der russischen Luftlandesoldaten sei dann in einem mit einem Panzerabwehrraketensystem vom Typ Kornet ausgestatteten Buggy-Fahrzeug schnell vorgerückt und habe mit einer Lenkrakete den Posten zerstört, so die Behörde in Moskau."

Quelle: RT DE