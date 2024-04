Explosionen im Iran: Reaktionen aus Russland und den USA

Nach den Angriffen auf Ziele im iranischen Isfahan gab es bis Redaktionsschluss keine amtlichen Reaktionen aus Teheran oder Jerusalem. Zuvor hatten iranische und israelische Sicherheitsquellen die Explosionen – hier Amateuraufnahmen – übereinstimmend als israelischen Angriff bezeichnet.

Am Vormittag meldeten dann iranische Medien, der Schlag sei mit eher kleinen Drohnen ausgeführt worden. Diese wären auf dem eigenen Territorium gestartet – was auf eine Operation von Geheimdiensten oder eines militärischen Spezialkommandos hindeutet. Gleichzeitig sind iranische Medien erkennbar bemüht, die Situation in Isfahan als „normal“ darzustellen.

Gezeigt wurden unter anderem Aufnahmen, die unbeschädigte Anlagen der Atomindustrie in der Region zeigen sollen. Unklar ist zudem, ob zeitgleich erfolgte Angriffe in Syrien und offenbar dem Irak im Zusammenhang mit den Explosionen in Isfahan stehen. Dort waren offenbar pro-iranische Milizen attackiert worden. Ein Schlagabtausch im Nahen Osten betrifft immer auch die Weltpolitik. Doch wie reagiert Russland auf die heutigen Ereignisse im Iran? Und wie die Opposition in den Vereinigten Staaten? Vicky Richter in den USA fasst die dortigen Reaktionen zusammen. Natalie Ziske blickt auf Moskau.

Quelle: AUF1