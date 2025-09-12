Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro zu über 27 Jahren Haft verurteilt

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro zu über 27 Jahren Haft verurteilt

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 06:48 durch Sanjo Babić
Jair M. Bolsonaro (2021), Archivbild
Jair M. Bolsonaro (2021), Archivbild

Bild: Screenshot Twitteraccount: "Jair M. Bolsonaro" / Eigenes Werk

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist vom Obersten Gericht des Landes zu 27 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden - wegen Putschversuchs.

Das Urteil gegen den 70-Jährigen fiel am Donnerstag, nachdem die Richter Bolsonaro mit 4 zu 1 Stimmen wegen bewaffneter krimineller Vereinigung, versuchter gewaltsamer Abschaffung des demokratischen Rechtsstaats, Staatsstreich, Sachbeschädigung durch Gewalt und schwerer Bedrohung sowie Sachbeschädigung für schuldig befunden hatten. Dabei ging es im Wesentlichen um den Vorfall am 8. Januar 2023, als Unterstützer Bolsonaros die Regierungszentralen in Brasilia gestürmt hatten, mutmaßlich um einen Militärputsch zu provozieren.

Neben Bolsonaro waren sieben weitere Personen angeklagt, darunter Alexandre Ramagem - der ehemalige Direktor des brasilianischen Geheimdienstes, Anderson Torres - ehemaliger Justizminister und Paulo Sérgio Nogueira - ehemaliger Verteidigungsminister.

Bolsonaro war von Januar 2019 bis Dezember 2022 Präsident von Brasilien. Vor seinem Abgang unterlag er in der Präsidentschaftswahl nur knapp dem früheren und jetzigen Präsidenten Lula da Silva. Der hatte seinerseits nach seiner ersten Amtszeit über ein Jahr im Gefängnis gesessen, auch noch als Bolsonaro Präsident wurde.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

