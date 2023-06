Lokale Behörden berichten über Abwehr eines ukrainischen Militärangriffs im Frontabschnitt Saporoschje

Ukrainische Truppen, darunter auch polnische Söldner, haben am Sonntag versucht, die Front in Saporoschje in der Nähe des Wremewski-Felsens zu durchbrechen und wurden von den russischen Streitkräften zurückgedrängt. Die Kämpfe gehen weiter, teilte der Vorsitzende der Bürgerbewegung "Wir sind mit Russland", Wladimir Rogow, mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Heute … versuchten Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte durch Aufklärungsgefechte einen Durchbruch an dem Saporoschje-Frontabschnitt in der Nähe des Wremewski-Felsens … neben regulären Einheiten der ukrainischen Kämpfer nahmen auch polnische Söldner der Dritten Angriffsgruppe des Polnischen Korps an dem Angriff teil." Ihm zufolge fanden die Hauptgefechte in Richtung der Siedlungen Nowodarowka, Rownopol sowie in Gebieten südlich und südwestlich von Wremewka (Neskutschnoje-Makarowka) und südlich von Nowodarowka (Lewadnoje-Prijutnoje) statt. Rogow schrieb: "Etwa zwei motorisierte Infanteriekompanien und mehr als ein halbes Dutzend gepanzerte Fahrzeuge, darunter T-72-Panzer, US-M113-Schützenpanzer, gepanzerte Fahrzeuge M1224 MaxxPro und HMMWV M1151A1, nahmen an dem Angriff teil." Laut Rogow gelang es den ukrainischen Streitkräften im Verlauf des Gefechts zunächst etwa 200 Meter vorzurücken, wobei sie "mindestens zwei Panzer, die durch AGTMs (Panzerabwehrlenkraketen) zerstört wurden, und bis zu einem halben Dutzend Kämpfer" verloren. Der Vorsitzende der Saporoschje-Bewegung berichtete außerdem, dass "der Feind aktuell aus den besetzten Stellungen zurückgedrängt wurde". Ihm zufolge gehen die aktiven Kämpfe weiter: Die ukrainischen Truppen würden ihre Versuche, die Stellungen zu stürmen, nicht aufgeben. Im Internet sind Fotos von beschädigten und zerstörten Ausrüstungsgegenständen der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Rownopol nach dem gescheiterten Angriff aufgetaucht." Quelle: RT DE