EU-Kommissionschefin für Prüfung von allgemeiner Impfpflicht

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich für die Prüfung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in der Europäischen Union ausgesprochen. Man müsse darüber "nachdenken", sagte sie am Mittwoch in Brüssel.

Hintergrund sei das Auftauchen der neuen Omikron-Variante des Coronavirus, aber auch die noch relativ hohe Zahl an Ungeimpften in der EU. In mehreren Mitgliedsländern der EU gibt es bereits Initiativen für eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Als erstes EU-Land hatte Österreich eine solche Maßnahme angekündigt - sie soll ab Februar gelten. Details sind aber auch dort noch offen. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) strebt die Einführung einer solchen Impfpflicht in Deutschland zu Beginn des kommenden Jahres an. Eine entsprechende Abstimmung im Bundestag soll dann aber unabhängig von der Fraktionsdisziplin stattfinden. Quelle: dts Nachrichtenagentur