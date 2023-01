Russisches Verteidigungsministerium: Russische Soldaten setzen Offensive am Frontabschnitt Donezk fort

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem Briefing über die Entwicklungen an der Front innerhalb der letzten 24 Stunden berichtet. Demnach hätten russische Artilleristen am Frontabschnitt Kupjansk ukrainische Einheiten im Gebiet Charkow und in der Volksrepublik Lugansk unterdrückt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem sei eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe in der Nähe der Ortschaft Liman Perwy, Gebiet Charkow neutralisiert worden. Die Gesamtverluste der ukrainischen Armee beliefen sich auf über 50 ukrainische Soldaten, einen Panzer, zwei Schützenpanzer und zwei Pick-ups. Mehr als 70 Soldaten wurden getötet, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und vier Fahrzeuge wurden nahe der Ortschaften Grigorowka, Serebrjanka, Volksrepublik Donezk, sowie westlich von Tscherwonaja Dibrowa in der LVR, Frontabschnitt Krasny Liman, zerstört. Am Frontabschnitt Donezk setzten die russischen Soldaten ihre Offensive fort, hieß es. Mehr als 60 ukrainische Soldaten seien dabei ums Leben gekommen. Ein Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und sechs Fahrzeuge seien zerstört worden. Im Süden der DVR wurden 40 ukrainische Soldaten getötet, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und drei Pick-ups vernichtet. Zudem seien zwei Sabotage- und Aufklärungsgruppen der ukrainischen Streitkräfte nördlich der Ortschaften Lewadnoje und Wladimirowka, Donezker Volksrepublik, liquidiert worden." Quelle: RT DE