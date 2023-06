Sambische Politikerin: Afrika wird Ausbeutung durch den Westen nicht zulassen

Weiter berichtet RT DE: "Afrika müsse sich nicht den "schlechten Angeboten" westlicher Staaten beugen, weil es jetzt geopolitisch mehr Möglichkeiten habe und mit gleichem Respekt behandelt werden wolle, so die Vorsitzende der Sambischen Sozialistischen Partei Akende M'membe Chundama. In einem Gespräch mit RT erklärte Chundama, der Westen wolle immer noch "kein geeintes Afrika". Wörtlich erklärte sie:

"Afrika will nun als gleichberechtigter Partner am Tisch behandelt werden, und Russland und China bieten Afrika dies an."