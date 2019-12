Trump: Handelsabkommen mit China wird am 15. Januar unterzeichnet

Die "erste Phase" eines Handelsabkommens zwischen den USA und China soll Mitte Januar unterzeichnet werden. Er werde das "sehr große und umfassende Phase-eins-Handelsabkommen" am 15. Januar unterschreiben, kündigte US-Präsident Donald Trump am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter an. Die Unterzeichnungszeremonie soll im Weißen Haus stattfinden.

Dabei würden "hochrangige Vertreter" Chinas anwesend sein, so der US-Präsident weiter. Zu einem "späteren Zeitpunkt" werde er nach Peking reisen, wo Verhandlungen über eine "zweite Phase" stattfinden sollen, so Trump weiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur



