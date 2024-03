WHO Pandemie-Vertrag: Menschenrechts- und Souveränitätsverlust

One Health: Die WHO-Pläne unter der Lupe – Kritische Analyse von Dr. Simon Feldhaus In einer aktuellen Sendung des QS24 Wissenschaftsgremiums teilt Dr. med. Simon Feldhaus, Chefarzt der Paramed, seine Besorgnis über die Pläne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Rahmen des "One Health"-Ansatzes mit.

Die Sendung wirft einen kritischen Blick auf bisher wenig diskutierte Facetten dieses Vorhabens und beleuchtet die potenziellen Vor- und Nachteile. Die WHO hat in jüngster Zeit das Motto "One Health" übernommen, was bedeutet, dass die Organisation nicht nur umfassende Entscheidungsbefugnisse für die menschliche Gesundheit haben soll, sondern auch für die Gesundheit von Tieren, dem Planeten und sogar des Klimas. Dr. Feldhaus weist darauf hin, dass diese Entwicklung von besonderer Besorgnis für gut informierte Bürger ist, da sie wenig in den Mainstream-Medien diskutiert wird. Die Sendung ruft dazu auf, die geplanten Änderungen aktiv zu hinterfragen und zu widersprechen, da jegliches Schweigen als Zustimmung betrachtet wird. Dr. Feldhaus betont die Notwendigkeit einer offenen und kritischen Diskussion über diese bedeutenden Entwicklungen, die die Souveränität von Ländern und die Grundrechte der Bevölkerung beeinflussen könnten. Den Original-Beitrag von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/bmh4ZfHUItU Quelle: AUF1