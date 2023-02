Ramsan Kadyrow, das Oberhaupt der Tschetschenischen Teilrepublik, hat erklärt, russische Kämpfer seien bereit, "nach Amerika zu gehen", wenn der russische Präsident Wladimir Putin dies befehle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Wenn es einen Befehl des Oberbefehlshabers gibt, sind wir bereit, nach Amerika zu gehen, wir werden Moldawien weit hinter uns lassen. Und ein solcher Befehl wird nicht diskutiert, sondern ausgeführt. Es gibt alle notwendigen Kräfte, Mittel und Ausrüstungen, um dies in die Praxis umzusetzen."

Kadyrow äußerte sich auch zu den Versuchen des Westens, Russland zu "spalten". Er erklärte: "Was das Auseinanderbrechen Russlands betrifft, so ziehen sich diese Versuche des Westens seit den 1990er-Jahren hin. Russlands Grenzen ändern sich nur, wenn es das will."

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij auf der Tagung des Europäischen Rates behauptet, der ukrainische Geheimdienst habe angeblich eine Art "russischen Plan" zur "Zerstörung der demokratischen Ordnung" in der Republik Moldau abgefangen, wovor er die Behörden der Republik "sofort gewarnt" habe."

Quelle: RT DE