Trump und Kim treffen sich im Hotel

Das treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un wird in einem Hotel auf einer Touristeninsel vor Singapur stattfinden. Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Dienstag.

"The venue for the Singapore summit between POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island", schrieb sie auf Twitter.



Das Treffen ist für den 12. Juni geplant. Die kleine Insel ist unter anderem bekannt für den Universal-Studios-Themenpark, direkt neben dem Capella gibt es zudem einen großen Golfplatz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur