US-Söldner zu den Kämpfen in der Ukraine: "Schlimmer als Afghanistan und Irak"

US-amerikanische Söldner, die für die ukrainischen Streitkräfte kämpfen, seien schockiert über die schwierige Lage an der Front und die brutalen Kämpfe, so die US-amerikanische Nachrichtenseite The Daily Beast. In einem Gespräch mit den Journalisten erzählte der ehemalige US-Marineoffizier Troy Offenbecker beispielsweise, dass der Krieg in der Ukraine bereits der dritte sei, in dem er gekämpft habe – aber dieser sei "bei Weitem der schlimmste": "Man wird hier mit Artillerie und Panzern zerschlagen. Letzte Woche warf ein Flugzeug eine Bombe direkt neben uns ab, etwa 300 Meter entfernt. Das ist echt grauenhaft." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "The Daily Beast berichtet weiter: "Als er erst einmal an der Front war, schickten ihm einige seiner Militärkameraden Nachrichten, in denen sie ihn um Informationen baten, wie sie sich ebenfalls melden könnten. Aber er ignorierte die Nachrichten monatelang. 'Um ehrlich zu sein, war es ziemlich schlimm, und ich wollte niemanden mehr da hineinziehen', sagte er."



Ein anderer amerikanischer Söldner, David Bramlette, machte eine ähnliche Erfahrung, berichtet die Webseite: "Die Einsätze waren zermürbend, so Bramlette. Im Irak oder in Afghanistan hatte Bramlette Luftunterstützung oder unterstützte ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). 'Der schlimmste Tag in Afghanistan und im Irak ist ein großer Tag in der Ukraine', sagte er." Quelle: RT DE