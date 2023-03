Cherson: Russische Artillerie zerstört ukrainischen Mörser und Mehrfachraketenwerfer

Russische Streitkräfte haben einen Mörser und einen Mehrfachraketenwerfer im Gebiet Cherson zerstört. Dies berichtete ein Vertreter der Rettungsdienste des Gebiets am Dienstag gegenüber TASS. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gestern wurde durch Artilleriefeuer ein 120-Millimeter-Mörser samt Munition und Besatzung in der Nähe der Ortschaft Jantarnoje eliminiert. In der Nacht wurde durch Artilleriefeuer ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ BM-21 samt Munition nahe Kamyschany vernichtet. Drei ukrainische Soldaten wurden getötet", so der Sprecher.



Quelle: RT DE