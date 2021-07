Südirak: Weniger Todesopfer nach Brand in Krankenhaus als zunächst angenommen

Die Zahl der Todesopfer des Großbrandes in einem Krankenhaus in der südirakischen Provinz Dhi Qar vom Montag hat sich offenbar als niedriger erwiesen, als es in den vorher verfassten Berichten angegeben wurde. Dies geht aus einer Mitteilung des irakischen Gesundheitsministeriums hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Demnach beträgt die Zahl der Menschen, die bei dem Brand im Quarantänezentrum des al-Hussein-Krankenhauses in der Provinzhauptstadt Nassirija ums Leben gekommen sind, 60. 21 Leichen seien noch nicht identifiziert, hieß es. Damit dementierte das Ministerium frühere Berichte über eine höhere Zahl der Toten. Am Dienstag hatte die örtliche Gesundheitsbehörde noch von 92 Todesopfern gesprochen. Das Feuer war am späten Montagabend in einer Isolationsstation für Covid-19-Patienten in Nassirija ausgebrochen. Medienberichten zufolge löste der Vorfall Wut in der Bevölkerung aus, da es der zweite tödliche Unfall dieser Art nach dem Feuer in einem Krankenhaus im Süden Bagdads im April war, bei dem mindestens 82 Menschen gestorben waren. Damals war der Brand ausgebrochen, nachdem ein Sauerstofftank explodiert war. Der damalige irakische Gesundheitsminister musste wegen der Katastrophe zurücktreten." Quelle: SNA News (Deutschland)